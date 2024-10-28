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«Лучше попробовать, чем жалеть, что не решился»

  • 28.10.2024, 11:23
  • 2,236
«Лучше попробовать, чем жалеть, что не решился»

Белoруска открыла бистро в Белостоке и сама жарит бургеры и драники.

Белоруска Алеся хотела реализовать в Польше свой проект и решила открыть в Белостоке бистро. Сама жарит бургеры, чебуреки и драники, готовит плов и шаурму и планирует запустить комплексные обеды. На деле иметь свой бизнес оказалось не так приятно, как казалось.

Приходится справляться с навязчивыми клиентами, которые требуют обслужить их бесплатно или даже занять денег. Но Алеся может постоять за себя. Пока бизнес выходит в ноль, но женщина верит, что сможет нарастить выручку. О планах она рассказала MOST.

У Алеси есть опыт работы в общепите — в Гродно она занимала руководящую должность в одном из заведений. В Польше женщина уже пять лет и, когда у неё появилась возможность открыть своё дело, решила применить полученные в Беларуси знания.

Алеся признаётся: особого толчка к собственному бизнесу не было, «просто захотелось попробовать». Так и появилось бистро Dziga.

Ремонт делала своими руками

Раньше в помещении готовили шаурму. Поэтому необходимое оборудование уже было. Алесе оставалось лишь зарегистрировать деятельность и обновить ремонт.

— Здесь всё было приспособлено для того, чтобы открыть заведение в этом формате. Нужно было только пригласить санстанцию и получить заключение. Если делать это всё с нуля, нужно накидывать сразу 30-40% сложности, — говорит Алеся.

О вложениях она предпочитает не говорить. Но отмечает, что только аренда такого помещения, как у неё, в Белостоке стартует от 2 тыс. злотых. В бизнес женщина вложила сбережения: в Беларуси она продала недвижимость.

Ремонт Алеся делала своими руками. Серые стены, оставшиеся от прошлых владельцев, перекрасила в жёлтый и красный цвета. Купила яркие плакаты и поставила столик.

— Зимой людям не придётся ждать на улице, они смогут присесть, подождать заказ, выпить кофе. Тут и радио у меня ещё играет, — объясняет она.

«Бабушки приносят мёд, яблоки»

Пока клиентов у Алеся немного. Бывает, за день в бистро заходит не более десяти человек. Летом торговля шла активнее, в меню было мороженое, но с наступлением холодов поток клиентов ослаб. Да и конкуренция высока. Неподалёку кебабная, а рядом продуктовый магазин.

— Вместо горячего обеда люди предпочитают зайти в магазин и купить булочку с соком, — пожимает плечами женщина.

В основном в бистро заходят жильцы близлежащих домов.

— Район старый, очень любят ко мне бабушки приходить — приносят мёд, яблоки. Бабушки у меня любительницы фриток (картошки фри. — Прим.), — рассказывает Алеся.

А вот студенты и строители, которые тоже заходят в бистро, чаще всего заказывают тортилью с мясом.

«Кассу» могла бы делать продажа спиртного, но женщина не смогла получить лицензию на алкоголь, а позже решила, что это к лучшему.

— Я не хотела, чтобы бистро со временем превратилось в пивную. Я не борец с алкоголем, но мне не хотелось становиться и пособником. Да, на этом можно было бы заработать. Но, скажем так, это не мой вариант, — объясняет женщина.

«Дай бесплатно, тебе что, жалко?»

Алеся признаётся, что первое время некоторые посетители испытывали её на прочность и прощупывали, как далеко они могут зайти.

— Хотели посмотреть мою податливость. Приходит один с пивом в руках и говорит: «Дай мне фриток бесплатно до субботы», — а это был четверг. Я интересуюсь: с какой это стати? А он: «Ну что, тебе жалко?» Такие схемы я знаю: первый раз они покупают, а в следующий раз — дай. Потом другой приходил, ещё хлеще: попросил занять ему денег. Я ему говорю: «Ты что-то перепутал, мы вообще не друзья, с чего я должна тебе деньги занимать?» Прощупал, посмотрел, — усмехается Алеся.

«Лучше попробовать, чем жалеть, что не решился»

В будущем Алеся хотела бы организовать в бистро кулинарные занятия для детей.

— Такие занятия можно проводить перед праздниками — будем учиться делать пряники, — мечтает женщина.

Ещё в планах Алеси запуск комплексных обедов — чтобы офисные служащие могли заказывать боксы с гарниром, салатом и мясом на работу.

— Надо смотреть на вещи реально и не ожидать космических выручек сразу же. Например, неподалеку от меня есть кебабная, которую держат индийцы. Первый год у них было вообще пусто — они просто сидели за прилавком. Но я считаю, лучше всё равно попробовать, чем потом жалеть, что не решился, — говорит Алеся.

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