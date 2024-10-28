В России массово задерживают цыган
- 28.10.2024, 11:27
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Силовики говорят о «профилактических мероприятиях».
Жители Троицка в Челябинской области РФ днем в воскресенье, 27 октября, стали свидетелями массовых задержаний цыган. На видео попал момент, как толпу мужчин грузили в автозак. В ГУ МВД по Челябинской области объяснили задержания «профилактическим мероприятием», сообщил 28 октября корреспондент kаспаров.ru.
По данным главка, в отделение доставили около 20 человек.
Напомним, 24 октября в городе Коркино (население около 37 тысяч жителей) под Челябинском вспыхнули массовые волнения. Жители вышли на улицу после убийства таксистки. Когда в качестве подозреваемого был задержан 16-летний (по другим данным, 17-летний) глухонемой цыган, около 150 человек начали громить цыганский квартал. 27 октября появилась информация об эвакуации цыган из Коркино в Курск после убийства таксистки представителем диаспоры и последовавших погромов, сообщал URA.Ru.
В ночь на 26 октября в Коркино снова подожгли дома и машину цыган.
С убитой Еленой Сарафановой в Коркино простились в субботу, 26 октября. Полиция опасалась волнений, но все прошло относительно спокойно. В городе продолжают дежурить силовики — посты стоят в разных районах.
Глава региона Алексей Текслер призвал сохранить порядок на улицах. Есть и конкретные поручения, в том числе по проверкам цыган: «Обращаюсь сейчас к силовому блоку. В первую очередь нужно проверить источники доходов этих граждан, другие преступления, нарушения, о которых говорят люди. При этом действовать четко под контролем прокуратуры, соблюдая все нормы законодательства». В прокуратуре Коркино после массовых беспорядков организовали временную приемную. С 28 октября по 2 ноября прием граждан по нарушениям их прав будут вести сотрудники областного надзорного ведомства.
Глава ГУ МВД региона генерал Сергей Космачев отстранил от работы начальника полиции в Коркино подполковника Владимира Дякина, назначена проверка.
Заметим, что Троицк расположен в 109 км от Коркино.