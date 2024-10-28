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Собственных боеприпасов РФ не хватит даже для обороны: разбор военного эксперта

  • 28.10.2024, 11:37
  • 4,402
Собственных боеприпасов РФ не хватит даже для обороны: разбор военного эксперта

Ракетное производство существует за счет контрабанды.

В России практически отсутствует производство танков, бронемашины выпускаются в незначительных количествах, а ракетное производство держится на контрабанде. Об этом FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Если говорить о технике, то они [россияне] не автономны от слова «совсем». Производство танков у них практически отсутствует. Есть только восстановление советского наследия и производство небольшого количества в месяц танков Т-90. Все линии Т-72 практически заняты именно восстановлением. Производство боевых бронированных машин — опять-таки в небольшом количестве: несколько батальонных комплектов в месяц при потерях сотни», — говорит он.

С боеприпасами у России лучше, но не за счет собственного производства, считает Коваленко.

- Производство боеприпасов у них сейчас на достаточно приемлемом уровне с учетом поставок из Северной Кореи и Ирана. Если бы не было поставок Северной Кореи и Ирана, то тех боеприпасов, которые производит Россия, ей просто критически не хватало бы для ведения боевых действий. Она бы не смогла не то, чтобы наступать, но даже и вести оборонные действия, — говорит он.

По словам гостя эфира, более самостоятельна страна-агрессор в производстве ракетного вооружения, но это, по мнению Коваленко, было бы невозможно без контрабанды компонентов.

- Именно контрабандные поставки полностью держат их ракетное производство в определенном тонусе, на определенном уровне. При этом за последние полгода им удалось нарастить производство ракет 9М723 от ОТРК «Искандер». По этой модификации ракет они смогли выйти из ситуации, когда у них производство составляло где-то примерно 3-4 ракеты в неделю максимум. Сейчас у них производство выведено на уровень — одна единица готовой продукции в сутки. Это средний показатель. И это, конечно же, негативная сторона налаживания контрабандных поставок в Россию обходными путями, — комментирует военно-политический обозреватель.

В легких дронах, как отметил Коваленко, у России сохраняется зависимость от поставок из Китая, в ударных — от Ирана.

- Хотя Китай внес определенные ограничения на поставки продукции двойного назначения с 1 сентября этого года, пока это не сильно заметно в зоне боевых действий. В этом месяце, например, у российских оккупационных войск был установлен рекорд по количеству использований в течение суток FPV-дронов — более 740 дронов они использовали за сутки. Кроме того, они сейчас достаточно активно применяют «Шахед-136» в тандеме с дронами «Гербера» и «Пародия». Это дроны-приманки, которые они используют, сопровождают «Шахед-136». Но, тем не менее, Россия продолжает оставаться в зависимости от поставок «Шахедов» от Ирана. Свое собственное производство, некое многотысячное, они никак запустить не могут. У них есть это производство, они производят достаточно большое количество «Шахед-136», но по ряду показателей остаются зависимыми от Ирана», — пояснил эксперт.

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