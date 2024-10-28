Стало известно, когда пройдут совместные белорусско-российские «учения»8
- 28.10.2024, 11:46
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Об этом заговорил командующий ВВС Беларуси.
Совместные белорусско-российские «учения» пройдут в сентябре следующего года. Об этом сообщил в эфире провластного телеканала СТВ командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович.
«Запланированы оперативно-тактические «учения» с боевой стрельбой как на полигонах Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь. Запланировано совместное летно-тактическое учение. Пока не буду раскрывать, с кем, потому что подтверждение пока еще ожидаем. Итогом боевой подготовки на 2025 год станет совместное летно-тактическое учение 2025, которое пройдет на территории Республики Беларусь в сентябре», — сказал он.