закрыть
28 октября 2024, понедельник, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Передвижной дворец: презентован роскошный автодом Mercedes Brabus

8
  • 28.10.2024, 12:00
  • 3,692
Передвижной дворец: презентован роскошный автодом Mercedes Brabus

Его цена - $1,5 миллиона.

Ателье Brabus открыло новую для себя сферу деятельности — создало свой первый дом на колесах Big Boy 1200. Он будет производиться под заказ и будет стоить 1,5 миллиона долларов. Об автодоме рассказали на сайте Brabus.

Новый Brabus Big Boy 1200 построен на трехосном шасси грузовика Mercedes-Benz Actros. Он достигает 12 м в длину, а выдвижные боковые секции позволяют увеличить его ширину до 4,5 м.

Автодом Mercedes Brabus весит 26 тонн. 12,8-литровый турбодизель на 530 л.с. и 2600 Н∙м разгоняет его до 90 км/ч.

Brabus Big Boy 1200 — это дворец на колесах с роскошным салоном. В отделке использованы кожа, дерево, алькантара и карбон, а санузел отделан мраморной плиткой.

В салоне есть спальня с широкой двухметровой кроватью, еще одна кровать раскладывается под потолком. В гостиной разместили дорогие кожаные кресла и диваны, а также винный шкаф с охлаждением.

Кухня дополнена плитой с духовкой, кофемашиной раковиной и холодильником, а в санузле установлен тропический душ. Кроме того, в салоне есть сразу три больших 43-дюймовых телевизора, интернет и игровая приставка Sony PlayStation 5.

Также автодом Mercedes Brabus оборудован климат-контролем, мощным обогревателем и бойлером, а для воды есть 427-литровый бак. Электрооборудование питается от дополнительных литий-ионных батарей и солнечных панель на крыше.

Водительская кабина также роскошная. Там установили комфортабельные кожаные сиденья, а для удобства управляемости добавили камеры кругового обзора и круиз-контроль.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников