Передвижной дворец: презентован роскошный автодом Mercedes Brabus 8 28.10.2024, 12:00

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Его цена - $1,5 миллиона.

Ателье Brabus открыло новую для себя сферу деятельности — создало свой первый дом на колесах Big Boy 1200. Он будет производиться под заказ и будет стоить 1,5 миллиона долларов. Об автодоме рассказали на сайте Brabus.

Новый Brabus Big Boy 1200 построен на трехосном шасси грузовика Mercedes-Benz Actros. Он достигает 12 м в длину, а выдвижные боковые секции позволяют увеличить его ширину до 4,5 м.

Автодом Mercedes Brabus весит 26 тонн. 12,8-литровый турбодизель на 530 л.с. и 2600 Н∙м разгоняет его до 90 км/ч.

Brabus Big Boy 1200 — это дворец на колесах с роскошным салоном. В отделке использованы кожа, дерево, алькантара и карбон, а санузел отделан мраморной плиткой.

В салоне есть спальня с широкой двухметровой кроватью, еще одна кровать раскладывается под потолком. В гостиной разместили дорогие кожаные кресла и диваны, а также винный шкаф с охлаждением.

Кухня дополнена плитой с духовкой, кофемашиной раковиной и холодильником, а в санузле установлен тропический душ. Кроме того, в салоне есть сразу три больших 43-дюймовых телевизора, интернет и игровая приставка Sony PlayStation 5.

Также автодом Mercedes Brabus оборудован климат-контролем, мощным обогревателем и бойлером, а для воды есть 427-литровый бак. Электрооборудование питается от дополнительных литий-ионных батарей и солнечных панель на крыше.

Водительская кабина также роскошная. Там установили комфортабельные кожаные сиденья, а для удобства управляемости добавили камеры кругового обзора и круиз-контроль.

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