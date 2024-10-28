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Зеленский рассказал, какой политик может повлиять на окончание войны

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  • 28.10.2024, 11:58
  • 6,562
Зеленский рассказал, какой политик может повлиять на окончание войны

И это не президент США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на завершение войны России против Украины.

«Моди является премьер-министром действительно огромной страны… Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны — мы все в этом заинтересованы», — сказал глава государства в интервью Times of India.

По его словам, премьер Индии Моди может повлиять на окончание войны в Украине блокированием российской экономики, энергоресурсов и оборонно-промышленного комплекса.

Зеленский также допустил возможность проведения переговоров между Украиной и Россией в Индии.

«Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом, поскольку война идет на нашей земле. У нас есть платформа — саммит мира», — подчеркнул президент Украины.

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