Россияне поняли две простые вещи 1 Петр Олещук

28.10.2024, 12:04

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А начинали с «нельзя вести с террористами переговоры».

На прошлой неделе была интересная новость о том, что Россия обеспечивала террористические группировки йеменских хуситов спутниковыми данными для наведения ракет и ударных беспилотников на суда в Красном море.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой сразу на три источника. Как отмечается, таким образом РФ помогала проиранской группировке атаковать «главную артерию мировой торговли», а также усилить дестабилизацию региона.

Еще одна новость.

В Польше задержаны диверсанты, подозреваемые в связях с РФ.

По данным польских правоохранителей, связанная с российскими спецслужбами группа отправляла посылки со взрывчатыми веществами по Европе, в Великобританию, а также тестировала доставку таких грузов в США и Канаду.

«Главными целями стали гражданские объекты, в частности склады и крупные магазины, а основным методом — поджоги. Лица, выполнявшие задачи российских спецслужб, занимались, в частности, распространением в Европе курьерских посылок с закамуфлированными зажигательными веществами, которые поджигали часовой механизм во время транспортировки», — сообщает польская прокуратура.

Таким образом, Россия по всем признакам осуществляет деятельность в мировом масштабе, которую иначе как спонсорство терроризма не назвать.

Началось активное использование россиянами откровенно террористических методов именно с Украины. За время войны они использовали абсолютно все, что только может делать террорист.

Невыборочные обстрелы мирных городов, сознательное уничтожение медицинских объектов (включая крупнейшую детскую больницу). Показательные убийства на камеру. Атака гражданских судов с целью запугивания. Уничтожение энергетической и любой другой инфраструктуры с целью психологического давления на гражданское население. Все это видели и знают. Не надо думать, что россияне, используя в качестве средства терроризма ракеты и бомбы, избегают и «классического» терроризма. Недавно СБУ и Нацполиция по результатам спецоперации задержали двух российских агентов, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест украинской столицы. Цель — большое количество жертв среди мирного населения. И подобных примеров очень много, просто на фоне ежедневного шахедного и ракетно-бомбового террора они «теряются».

Но когда Украина справедливо требовала от США признания России государством — спонсором терроризма, в ответ только раздавалась куча контраргументов: «это опасно, РФ ядерная держава», «это не будет эффективно», «это может повредить единству Запада», «это не ко времени» и тому подобное.

Очевидно, США и их союзники долгое время считали, что могут ограничить зону российского терроризма только Украиной. Но получилось, разумеется, все совсем не так.

Российский глобальный терроризм только нарастает. Россияне поняли две простые вещи: это безнаказанно, это эффективно.

Российский государственный терроризм — это очень мощный политический аргумент. Например, он активно использовался на выборах в Грузии, где правящая пророссийская партия активно использовала в политической рекламе изображения уничтоженных украинских городов. Мол, голосуйте за нас, если не хотите такого. И это работает, потому что терроризм, в общем, это очень эффективная вещь. Страх — это очень мощный аргумент, и террористы это знают.

Поэтому с терроризмом, вроде бы, борются. По крайней мере, Запад очень долго декларировал войну с терроризмом, ради чего даже высаживал экспедиционные войска в отдаленных Афганистане и Ираке. Но, как оказалось, есть один терроризм, который должен оставаться полностью безнаказанным — это самый наглый, бесстыдный и страшный терроризм. Российский государственный терроризм.

Кстати, он эффективно работает и против Запада. В публикациях, которые выходят в последнее время в тамошних СМИ, приводится аргумент против разрешения для Украины наносить дальнобойные удары по российской территории. Мол, россияне в ответ могут активизировать терроризм в Европе и Америке. То есть терроризм работает. А начинали с «нельзя вести с террористами переговоры».

Петр Олещук, «Фейсбук»

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