Еще одна причина, почему Лукашенко перенес «выборы»2
- 28.10.2024, 12:06
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Куда так спешит диктатор.
Telegram-канал «Ник и Майк» делится третьей причиной переноса «выборов» на январь и появления в «избирательном» бюллетене Лукашенко.
Учения «Запад-2025», которые во второй раз могут изменить ситуацию в Украине.
Если в 2022 году, по словам Лукашенко, войска «зашли не в ту дверь», то сейчас будет как минимум попытка оттянуть часть сил ВСУ с востока страны. Для геополитического кульбита, по мнению Лукашенко, это самое лучшее время.
Российско-беларусские учения «Запад-2025» планируется провести в Беларуси в сентябре 2025 года.