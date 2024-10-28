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Еще одна причина, почему Лукашенко перенес «выборы»

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  • 28.10.2024, 12:06
  • 11,372
Еще одна причина, почему Лукашенко перенес «выборы»

Куда так спешит диктатор.

Telegram-канал «Ник и Майк» делится третьей причиной переноса «выборов» на январь и появления в «избирательном» бюллетене Лукашенко.

Учения «Запад-2025», которые во второй раз могут изменить ситуацию в Украине.

Если в 2022 году, по словам Лукашенко, войска «зашли не в ту дверь», то сейчас будет как минимум попытка оттянуть часть сил ВСУ с востока страны. Для геополитического кульбита, по мнению Лукашенко, это самое лучшее время.

Российско-беларусские учения «Запад-2025» планируется провести в Беларуси в сентябре 2025 года.

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