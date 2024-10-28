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Уничтожено укрытие россиян: в ВСУ показали, как американская техника работает на Курщине

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  • 28.10.2024, 12:16
  • 2,458
Уничтожено укрытие россиян: в ВСУ показали, как американская техника работает на Курщине

В РФ успешно работают БМП Bradley при взаимодействии с танком Abrams.

В Курской области (Россия) при взаимодействии БМП Bradley и танка Abrams уничтожено укрытие врага и поддержана украинская пехота.

Об этом сообщила 47 отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины и продемонстрировала видео этого боя.

Отмечается, что 47 ОМБ выполняет боевые задачи на Курщине.

«Это совершенно новый опыт для бойцов, полный вызовов. Мог бы кто-то представить еще полгода назад, что американская техника будет на территории врага?», - сказано в сообщении бригады.

На видео, которое демонстрирует бригада, БМП Bradley при взаимодействии с танком Abrams «выкосили» вражескую посадку и уничтожили с помощью противотанковой ракеты TOW укрытие российских военных:

Также обеспечена мощная огневая поддержка украинской пехоте.

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