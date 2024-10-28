Минчанин сдал в милицию сына

Минчанин сдал в милицию сына16
- 28.10.2024, 12:19
- 9,070
Возбуждено уголовное дело.
В Минске задержан 26-летний житель столицы и его знакомая. Они стали подозреваемыми в деле о незаконном обороте наркотиков. Молодого человека сдал в милицию его отец. Историю рассказали в пресс-службе МВД.
«В Октябрьское РУВД столицы обратился мужчина, который приехал в гости к сыну и застал его с компанией при употреблении наркотиков. Минчанин запер их в квартире и позвонил на линию «102», — говорится в сообщении МВД.
На место выбыли оперативники наркоконтроля и патрульные милиционеры. В жилище нашли весы, зип-пакеты, изоленту, шприц и сверток с порошкообразным веществом. Всех молодых людей доставили в РУВД.
«26-летний сын заявителя вместе со своей знакомой около месяца работали курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. Они забирали крупные партии «товара» в лесном массиве столицы, фасовали на мелкие дозы и раскладывали по тайникам», — добавили в МВД.
В отношении пары возбудили уголовное дело. Также милиция проверяет на причастность к незаконному обороту наркотиков других участников компании.