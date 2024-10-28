Цены на нефть стремительно летят вниз 3 28.10.2024, 12:19

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Беспокойство экспертов не оправдалось.

Цены на нефть упали более чем на 3 доллара за баррель после того, как Израиль нанес ограниченные удары по иранской территории. Об этом сообщает Reuters.

Нефть марки Brent сегодня упала в цене до 72,92 доллара за баррель, снизившись на 3,13 доллара, или на 4,1%. В то же время WTI (West Texas Intermediate) продемонстрировала падение на 3,15 доллара, или на 4,4%, до 68,63 доллара за баррель.

Напомним, на минувшей неделе цены на «черное золото» стремительно росли из-за опасений относительно возможной эскалации на Ближнем Востоке. Беспокойство экспертов были вызваны, в частности, возможностью полномасштабной ирано-израильской войны.

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