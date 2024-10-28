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Минчанин разоблачил квартирных аферистов

  • 28.10.2024, 12:30
  • 3,526
Минчанин разоблачил квартирных аферистов

Паспорт белорусский, а вот карта — узбекская.

Эта схема существует уже не менее пяти лет, но по-прежнему исправно работает. Иначе не тратили бы аферисты свое время на переписки. Алгоритм простой: на профильные площадки выставляется объявление о сдаче жилья. Вариант такой, что срочно надо брать: квартира симпатичная, в отличной локации и по цене ниже рынка. Кто ж тут устоит?

Правда, хозяева всегда оказываются в отъезде (за границей или на даче — легенда может меняться), пишет «Онлайнер».

Но готовы придержать жилье, если будущий квартирант переведет на карту аванс. Эдакий гарантийный платеж. Аппетиты бывают разные — от 50 до 300 рублей. А чтобы человек не сомневался в «праведности» собственников, даже бумаги будут продемонстрированы: фиолетовое свидетельство на квартиру, нередко техпаспорт (слитые в сеть образцы документов и фотошоп творят чудеса).

Белорусу Дмитрию в качестве доказательств надежности был предъявлен белорусский паспорт. Причем документ держит в руках лично его владелица. Вроде как и поводов сомневаться нет.

— Поражает, что они где-то нашли паспортные данные какой-то белоруски, а еще у них есть белорусские телефонные номера, — отмечает Дмитрий, который знал о существовании такой схемы, а потому переписывался строго из спортивного интереса. — При этом, когда я пробил банковскую карту, которую они сбросили, через специальные сервисы, оказалось, что она узбекская. Когда это выяснилось, я написал в узбекский банк, выпустивший карту, и попросил проверить счет на мошенничество. Думаю, другим людям, кто столкнулся с такой же ситуацией, тоже следует жаловаться в банк. Может, это что-то изменит.

Фото белорусского паспорта, конечно, может успокоить: земляки, всегда можно найти, даже если попробуют «кинуть» на деньги. Но не стоит забывать, что люди, чьи данные фигурируют в таких аферах, скорее всего, не имеют к ним никакого отношения. Наивные, они когда-то просто скинули фото, например, при устройстве на «подработку» (в соцсетях и мессенджерах хватает «работодателей», которым нужны как раз таки паспортные данные, а не работники). Да и просто слитых в сеть паспортов хватает. Так что фото документов — вообще не аргумент.

Передавайте деньги собственникам только после того, как вы увидите своими глазами квартиру, внимательно изучите документы на нее, а главное — заключите договор в РСЦ.

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