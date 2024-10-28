ВСУ взяли в плен россиянина, который не знает названий месяцев

ВСУ взяли в плен россиянина, который не знает названий месяцев12
- 28.10.2024, 12:42
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Видеофакт.
Бойцы ВСУ пленили, возможно, одного из самых дремучих российских захватчиков, который не знает ни названий месяцев, ни их порядок.
Видео с пленным оккупантом опубликовал украинский журналист Дмитрий Карпенко.
На нем видно, что, когда пленного попросили назвать по порядку все месяцы, то даже столь элементарная задача вызвала у него невероятные трудности.
— Сектябрь… Сентябрь, октябрь, ноябрь, — начал было оккупант, но почти сразу же запнулся.
— С первого давай, — посоветовал ему журналист, однако россиянин и тут дал маху, начав с последнего месяца.