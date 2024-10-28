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ВСУ взяли в плен россиянина, который не знает названий месяцев

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  • 28.10.2024, 12:42
  • 5,996
ВСУ взяли в плен россиянина, который не знает названий месяцев

Видеофакт.

Бойцы ВСУ пленили, возможно, одного из самых дремучих российских захватчиков, который не знает ни названий месяцев, ни их порядок.

Видео с пленным оккупантом опубликовал украинский журналист Дмитрий Карпенко.

На нем видно, что, когда пленного попросили назвать по порядку все месяцы, то даже столь элементарная задача вызвала у него невероятные трудности.

— Сектябрь… Сентябрь, октябрь, ноябрь, — начал было оккупант, но почти сразу же запнулся.

— С первого давай, — посоветовал ему журналист, однако россиянин и тут дал маху, начав с последнего месяца.

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