Минимум три «Шахеда» ночью и утром зашли в Беларусь 1 28.10.2024, 12:45

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Один потерян.

Ночью и утром 28 октября в Беларусь из Украины залетали минимум три российских дрона-камикадзе типа «Шахеда», сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Первый залетел в 00:26 из Киевской области через н.п. Дятлик и продолжил движение северо-западным курсом в направлении Наровли и далее пропал. Воздушные Силы ВСУ сообщили, что всего за ночь в направлении Беларуси и РФ улетели и пропали 4 БПЛА.

Помимо этого, кратковременные заходы в воздушное пространство Беларуси были также в 09:06 и 10:08, когда «Шахеды» кружили на границе Беларуси с Киевской области в Чернобыльской зоне.

Что же касается авиации, то дежурные истребители ВВС РБ не поднимались.

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