ВСУ уничтожили новую радиолокационную станцию РФ «Гармонь-М»
- 28.10.2024, 12:53
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На Краматорском направлении.
На Краматорском направлении украинские защитники нанесли удар по российским позициям. Силы обороны уничтожили современную радиолокационную станцию «Гармонь-М».
Об этом сообщает пресс-служба ОСУВ «Хортица», эта станция, которая с марта 2024 года находилась на вооружении мотострелковых подразделений Центрального военного округа РФ, должна была обеспечивать контроль за воздушной обстановкой.
Однако, она была уничтожена FPV-дроном.
- Поэтому благодаря мастерству и меткости украинских пилотов, российская "Гармонь-М" сыграла свои последние аккорды на Краматорском направлении, - заявили военные.
Гармонь-М - это новейшая разработка российской оборонной промышленности, которая предназначена для обнаружения и отслеживания воздушных целей. Эта радиолокационная станция (РЛС) является важным компонентом современных систем противовоздушной обороны, обеспечивая оперативное обнаружение как самолетов, так и беспилотных летательных аппаратов.
Гармонь-М способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 45 километров, что позволяет своевременно реагировать на потенциальные угрозы.