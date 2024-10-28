Лукашенко летит к Путину

Лукашенко летит к Путину8
- 28.10.2024, 13:12
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И собирается «расставить точки над i».
Лукашенко собирается встретиться с Путиным 5 декабря. Сегодня на встрече с первым вице-премьером российского правительства Денисом Мантуровым Лукашенко предложил провести в этот день заседание «высшего госсовета союзного государства».
Приветствуя Мантурова, Лукашенко отметил, что от его визита многое зависит.
«От вашего визита многое зависит. Я это знаю. И мы с Путиным об этом говорили и ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь. Для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить», — сказал он.
Лукашенко добавил, что 5 декабря планируется провести заседание «ВГС», поэтому, по его словам, «надо расставить все точки над i».