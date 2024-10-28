Лукашенко летит к Путину 8 28.10.2024, 13:12

7,452

И собирается «расставить точки над i».

Лукашенко собирается встретиться с Путиным 5 декабря. Сегодня на встрече с первым вице-премьером российского правительства Денисом Мантуровым Лукашенко предложил провести в этот день заседание «высшего госсовета союзного государства».

Приветствуя Мантурова, Лукашенко отметил, что от его визита многое зависит.

«От вашего визита многое зависит. Я это знаю. И мы с Путиным об этом говорили и ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь. Для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить», — сказал он.

Лукашенко добавил, что 5 декабря планируется провести заседание «ВГС», поэтому, по его словам, «надо расставить все точки над i».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com