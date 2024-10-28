В Курской области взбунтовавшийся россиянин расстрелял из AK-47 командира 7 28.10.2024, 13:16

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Тремя выстрелами.

В Курской области РФ, частично занятой украинскими военными, российский оккупант расстрелял своего командира.

Об этом сообщает Telegram-канал «Досье шпиона».

«25.10.2024, в районе н.п. Кремяное, Курская область, был убит капитан Слепнёв Дмитрий Борисович, заместитель командира 2 мсб 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь)», — рассказал Telegram-канал.

Во время служебного совещания на наблюдательном пункте капитан вступил в словесный конфликт с рядовым Александром Рябовым. Последний застрелил Слепнева тремя выстрелами в голову из АК-74.

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