В Курской области взбунтовавшийся россиянин расстрелял из AK-47 командира

В Курской области взбунтовавшийся россиянин расстрелял из AK-47 командира7
- 28.10.2024, 13:16
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Тремя выстрелами.
В Курской области РФ, частично занятой украинскими военными, российский оккупант расстрелял своего командира.
Об этом сообщает Telegram-канал «Досье шпиона».
«25.10.2024, в районе н.п. Кремяное, Курская область, был убит капитан Слепнёв Дмитрий Борисович, заместитель командира 2 мсб 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь)», — рассказал Telegram-канал.
Во время служебного совещания на наблюдательном пункте капитан вступил в словесный конфликт с рядовым Александром Рябовым. Последний застрелил Слепнева тремя выстрелами в голову из АК-74.