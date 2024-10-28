Белорусы получают странные выписки со счетов 28.10.2024, 13:19

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В чем дело?

Полине на днях позвонили «из банка» и начали проверять несуществующие заявки на кредиты. Читательница «Онлайнера» говорит, что много раз читала о таких схемах, но «в реальности оказываешься застигнутым врасплох, неподготовленным, в стрессе и под давлением». Так получилось, что Полина действительно оформляла кредитную карту.

— В моем случае так сошлись звезды, что я действительно оформляла кредитную карту, но ее уже одобрили и вопрос был не на стадии заявки.

Однако мошенников это не остановило, они начали говорить, что кредиты пытаются оформить в нескольких банках, уточнили, где оформлена зарплатная карта, и переключили на «специалиста по финансовой безопасности» этого банка.

— Началось все с невинных и общих вопросов: передавали ли кому-то данные, откуда они могут быть у мошенников, как могли оформить заявку на кредит в режиме онлайн, а вы при этом не получили СМС-сообщений и т. д. Во время разговора постоянно прерывается связь (видимо, кидают трубку), и поэтому предлагают проверить кое-что с помощью USSD-запросов.

При их вводе на экране отображается, что с телефона была оформлена переадресация голосовых звонков и СМС-сообщений на другой номер, последние цифры которого вам называют, и вы, конечно, их не узнаете. Вас пугают, что телефон прослушивается, и предлагают переключиться на безопасный канал связи — Telegram.

Затем Полину убедили, что уже есть пострадавшие от такой схемы, ее скоро включат в список потерпевших, но расследование еще ведется и никому нельзя об этом рассказывать. Через пару минут возникает еще одна легенда: из-за действий со счетами девушки она проходит подозреваемой и надо срочно что-то делать.

— Вам скидывают выписку со счета, где в последние два дня были движения больших средств (в моем случае зачисления, а потом списания 112 тысяч рублей). «Безопаснику» все становится понятно: вас пытаются подставить, а под вашей личностью отмывают деньги.

Девушке предложили включить трансляцию экрана и проверить приложение банка, сообщения и т. д.

— Я много раз читала, что нельзя называть коды, даже сотрудникам банка, но вас и не просят — их ведь видно, более того, вам так и говорят: «Нам не нужны точные данные, только суть сообщения», ведь, чтобы ее передать, надо открыть это сообщение и прочесть.

В этот момент мне повезло, т. к. я все же рассказала молодому человеку, и он со стороны помог посмотреть на ситуацию.

Я позвонила в банк — конечно, никаких заявок не было. Я сразу попросила заблокировать карты и вход в приложение, позвонила мобильному оператору на случай, если USSD-запросами можно было активировать переадресацию.

Разговор с мошенником у меня закончился на том, что я рассказала о своем звонке в банк и предложила приехать к нему лично в отделение для соблюдения той самой конфиденциальности, которая так важна по его словам. Меня начали обвинять в том, что я уже нарушила конфиденциальность и младшим сотрудникам банка знать об этом расследовании запрещено. На этом я положила трубку, и после нескольких попыток дозвониться до меня звонки прекратили.

Мне повезло, я отделалась испугом и необходимостью перевыпустить карты, — заключает девушка.

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