«У солдат КНДР не будет выбора» 28.10.2024, 13:41

1,366

Что стоит за переброской северокорейских военных в Курскую область.

Перехваченные радиопереговоры россиян свидетельствуют о том, что Кремль тайно перебрасывает северокорейских военнослужащих в направлении выступа, удерживаемого Украиной в Курской области РФ.

Как Россия может использовать их на этом направлении? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, содиректором программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексеем Мельником:

— То, о чем предупреждали украинская и южнокорейская разведки, уже находит свое подтверждение. Скорее всего, эти силы будут использованы именно на территории Российской Федерации, в частности — в боях под Курском. Это, скажем так, достаточно логичное решение с военной и военно-политической точки зрения, поскольку, во-первых, оно позволяет России избежать возможных последствий в связи с применением иностранных войск на территории Украины.

Во-вторых, территория Курской области по интенсивности боев имеет несколько иной характер боевых действий. Я бы не сказал, что там легче для россиян, но, по крайней мере, это может стать первым этапом, в котором будут опробованы северокорейские военные. В зависимости от их эффективности, будет приниматься решение о дальнейшем расширении их численности и географии использования.

— Если говорить об их эффективности, то издание The Wall Street Journal сообщает, что режим КНДР мог отправить в РФ далеко не самых сильных своих солдат. С какими проблемами может столкнуться российская армия из-за этого?

— Я сейчас не стал бы делать долгосрочные прогнозы по этому поводу. Скорее всего, мы получим ответ на этот вопрос в ближайшее время. Что касается уровня подготовки, то были разные сообщения. Если это регулярные части, то их уровень боевой подготовки недостаточно высокий.

Но также были сообщения или предположения о том, что какая-то часть из них — это силы специальных операций, наиболее подготовленные, наиболее мотивированные, плюс своеобразно мотивированные. В отличие от российской армии, здесь речь, скорее всего, идет не о финансовых стимулах, а о жестких репрессивных мерах.

Попадая в боевую обстановку, у них практически не будет выбора: умереть от украинского оружия, от корейского или чеченского. Но, опять-таки, нужно просто набраться терпения и посмотреть, какие будут результаты первых боевых столкновений.

— А как насчет выбора сдаться в плен? Ведь среди украинских подразделений, расположенных в Курской области, уже распространяется пособие с командами, с помощью которых бойцы смогут наладить коммуникацию с военными из КНДР на поле боя, чтобы предложить им сдаться.

— Это, в общем-то, логичный шаг — стимулировать их к сдаче в плен. Единственное, мне тяжело сказать, насколько эффективны каналы передачи этих сообщений. Скорее всего, здесь нужно применять такие, скажем, уже архаичные методы, как разбрасывание листовок, потому что телеграм-каналы вряд ли сработают в этом плане.

Повторюсь, что в ближайшие дни или недели мы сможем увидеть и получить ответ, на этот вопрос в том числе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com