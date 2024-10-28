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В Беларуси «пропали» десять тысяч работников

  • 28.10.2024, 13:57
В Беларуси «пропали» десять тысяч работников
Фото: bymedia

За месяц.

Число занятых в экономике снизилось на 9,8 тысячи человек в сентябре после прироста на 3,6 тыс. в августе. Согласно данным Белстата, в сентябре в белорусской экономике были заняты 4,1087 млн человек.

Занятость снизилась после трех месяцев роста. При этом сентябрьское снижение было большим, чем прирост за июнь-август. Летние месяцы число занятых в экономике увеличилось совокупно на 6,3 тыс. человек.

В сравнении с сентябрем прошлого года количество занятых сократилось на 29,2 тыс. человек. За три года, в сравнении с сентябрем-2021, число занятых в экономике уменьшилось на 154,6 тыс., а за пять лет, в сравнении с сентябрем 2019-го — на 225,4 тыс. человек.

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