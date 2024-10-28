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Зеленский озвучил потери российских оккупантов

  • 28.10.2024, 13:58
Зеленский озвучил потери российских оккупантов

Шокирующая цифра.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 650 тысяч военных убитыми и ранеными.

«Россия сама убила очень много русских. Очень много мобилизованных российских солдат было убито из самой же российской армии из-за того, что они боялись идти вперед, наступать, погибать под пулями или быть ранеными. Они бежали назад и там их убивала их же армия. Они не считают количества. Вы знаете, что уже жертв у них около 650 тысяч. Убитых и раненых», — рассказал глава государства в интервью The Times of India.

Зеленский отметил, что Россия не забирает с поля боя тела своих убитых бойцов.

«И это лицо (российского диктатора Владимира — ред.) Путина и лицо этой войны. Да, на востоке они продавливают нас именно из-за этого, из-за этой мясорубки, из-за того, что они забрасывают нас своими трупами», — отметил президент Украины.

По его словам, когда Силы обороны Украины пошли в наступление на Курскую область, то россияне продолжили бить по собственной территории и убивать своих гражданских, которые остались у себя дома.

«И наши люди раздают им еду, воду, потому что они гражданские, а не солдаты. Наши военные делятся с ними тем, что есть у наших военных. И мы видим трупы гражданских из России, по которым бьют они из артиллерии. То есть вот такая война», — добавил он.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на понедельник, 28 октября, общие потери России с начала полномасштабного вторжения составляют около 690 720 человек.

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