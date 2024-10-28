Из Беларуси уходит очередная высокотехнологическая компания 1 28.10.2024, 14:05

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Она пыталась стать «убийцей Uber».

В Беларуси закрывает центр разработки и с середины октября ликвидирует юрлицо американская компания Lyft, которую в середине 2010-х называли очередным «убийцей Uber». Об этом сообщает издание Plan B.

Как начинался Lyft в Беларуси

Lyft, родившийся в США как студенческий стартап по совместным поездкам, в середине 2010-х занялся масштабированием. Для этого его основатели в 2015-м открыли в Минске центр разработки. На пике в компании «Лифт БиЭлЭр», которая стала резидентом Парка высоких технологий, работало свыше 100 программистов и других специалистов.

Uber догнать не удалось. Но бизнес развивался в других нишах, обеспечивая центр разработки в Минске заказами. В 2019 году Lyft поглотил еще одного несостоявшегося «убийцу Uber» — компанию Juno вместе с ее белoрусским офисом и командой.

И как закончился

До 2024 года офис Lyft в Сан-Франциско не высказывал публичной обеспокоенности, что главный центр разработки компании находится в стране, которая в американском черном списке среди лидеров по числу подсанкционных лиц, бизнесов и отраслей. Не сразу напрягло ее руководство и то, что в начале 2023 года «Лифт БиЭлЭр» угодила в перечень компаний с владельцами из «недружественных» стран, которым запретили без разрешения распоряжаться своим имуществом на территории Беларуси.

Только в самом начале 2024 года из офиса Lyft появилась информация, что из-за геополитической ситуации и связанных с ней рисков компания планирует постепенно сворачиваться в Беларуси. Впрочем, эти заявления прозвучали на фоне падения цены на акции, ухудшения финансовой ситуации и продолжающегося сокращения штатов. Так что не очевидно, какая причина была превалирующей в закрытии американцами бизнеса в Беларуси.

Задержали или затаились?

«Убийца Uber» — не последний американский высотехнологический бизнес, который покинул Беларусь. Интересно, что тот, с кем он конкурирует в США и Канаде, по-прежнему присутствует в нашей стране как действующее юрлицо.

Компания «Убер Системс Бел» является одногодкой Lyft. В 2018 году глобальный Uber создал совместное предприятие с «Яндекс.Такси» для работы на рынках России, Беларуси и некоторых других стран постсоветского пространства. В 2023-м «Яндекс» выкупил его долю в этом бизнесе.

Также продолжает числиться в беларусском реестре как действующее юрлицо дочка Microsoft — «Майкрософт Софтвер Бел». Хотя продажи своих продуктов в Россию и Беларусь американская корпорация прекратила спустя несколько недель с начала российского вторжения в Украину.

В резидентах ПВТ по-прежнему значатся дочерние компании известных американских публичных компаний Fitbit и Mapbox — соответственно, «ФитбитБел» и «МэпДэйта». Материнской компанией разработчика и производителя фитнес-трекеров Fitbit является не кто иной, как Google. А инвесторами в Mapbox — крупнейшие американские и японские инвестиционные фонды.

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