В Сеть попал интересный тест на пространственное мышление

В Сеть попал интересный тест на пространственное мышление6
- 28.10.2024, 14:05
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Испытайте себя.
Как хорошо вы умеете ориентироваться в пространстве и представляете, как предметы выглядят в зеркале? Настоящее испытание для мозга! Тест на пространственное мышление предложит вам несколько кубиков, которые нужно мысленно отразить в зеркале. Кажется, что это просто? Не все так легко!
Важно не только понять, как кубик повернется, но и как изменится его отражение. Проверьте свою способность предсказывать отражения объектов и узнайте, насколько легко вы справляетесь с задачами на пространственное мышление!
Ответ можно узнать здесь.