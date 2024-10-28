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Пророссийская партия провалилась на выборах в Болгарии

  • 28.10.2024, 14:08
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Пророссийская партия провалилась на выборах в Болгарии

Лидером стала прозападная правоцентристская коалиция.

На досрочных парламентских выборах в Болгарии, состоявшихся 27 октября, пророссийская и националистическая партия евроскептиков «Возрождение» потерпела неудачу, заняв лишь третье место с результатом в 14% голосов при подсчете 82% бюллетеней, пишет The Moscow Times.

Лидером стала прозападная правоцентристская коалиция, объединяющая партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и Союз демократических сил (СДС), за которую проголосовали свыше 26% избирателей. На втором месте оказался альянс партии «Продолжаем перемены» и коалиции «Демократическая Болгария» (ПП-ДБ), набравший около 15% голосов.

В новый состав Национального собрания вошли семь политических объединений, еще два продолжают борьбу за преодоление избирательного порога. Бывший премьер-министр Бойко Борисов, лидер ГЕРБ, назвал победу своей коалиции «неоспоримой» и заверил, что приложит максимум усилий для формирования правительства. Он также подчеркнул, что готов к компромиссам с большинством политических сил за исключением пророссийской партии «Возрождение».

Предыдущие выборы, прошедшие летом, принесли наибольшую поддержку партии ГЕРБ, однако она не смогла создать устойчивое правительство. В августе президент Болгарии Румен Радев назначил новый технический кабмин, который возглавил бывший член ГЕРБ, ныне беспартийный Димитар Главчев.

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