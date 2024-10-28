Под Минском на скоростной трассе водитель ехала навстречу потоку в левой полосе

Под Минском на скоростной трассе водитель ехала навстречу потоку в левой полосе7
- 28.10.2024, 14:16
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Как такое возможно?
Чего только порой не увидишь на автомобильных дорогах. Скоростная трасса с разделительным ограждением, разрешенная скорость в 120 км/ч. В крайней левой полосе движется автомобиль, но движется навстречу потоку. Как такое возможно?
Видео предоставил Onlíner читатель. Дело было 25 октября около 13:10.
— Это трасса Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь), район Заславля, направление к Минску. Машина едет навстречу в левой полосе в сторону Молодечно, — рассказал очевидец.
По его словам, за рулем автомобиля была женщина. Вопрос в том, как она оказалась в столь неловкой и опасной ситуации?
— Тут два варианта: либо выезд в сторону города со стороны Минского моря, либо съезд на Крыжовку, — предположил автор видео.