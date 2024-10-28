закрыть
28 октября 2024, понедельник, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском на скоростной трассе водитель ехала навстречу потоку в левой полосе

7
  • 28.10.2024, 14:16
  • 5,994
Под Минском на скоростной трассе водитель ехала навстречу потоку в левой полосе

Как такое возможно?

Чего только порой не увидишь на автомобильных дорогах. Скоростная трасса с разделительным ограждением, разрешенная скорость в 120 км/ч. В крайней левой полосе движется автомобиль, но движется навстречу потоку. Как такое возможно?

Видео предоставил Onlíner читатель. Дело было 25 октября около 13:10.

— Это трасса Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь), район Заславля, направление к Минску. Машина едет навстречу в левой полосе в сторону Молодечно, — рассказал очевидец.

По его словам, за рулем автомобиля была женщина. Вопрос в том, как она оказалась в столь неловкой и опасной ситуации?

— Тут два варианта: либо выезд в сторону города со стороны Минского моря, либо съезд на Крыжовку, — предположил автор видео.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников