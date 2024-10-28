Какие вирусы сейчас распространяются в Беларуси
- 28.10.2024, 14:28
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Рассказала врач.
В Беларуси в настоящее время среди населения распространяются негриппозные респираторные вирусы. Об этом рассказала заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.
По ее словам, речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, риновирусах. Кроме того, сезонный характер получил и коронавирус.
– Наверное, уже второй год можем говорить, что все возвращается на круги своя, и та же коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной с характерными подъемами заболеваемости в осенне-зимний период, – цитирует БелТА Аллу Дашкевич.
Эксперт также напомнила о вакцинации – это один из важных элементов подготовки населения к периоду подъема заболеваемости. По ее словам, организации здравоохранения провели ревизию медикаментов и коечного фонда, чтобы быть готовыми.
Дашкевич добавила, что респираторные инфекции регистрируются и летом, только в теплый период их количество меньше.