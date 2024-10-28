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Митинг Трампа в Нью-Йорке закончился расистским скандалом

  • 28.10.2024, 14:34
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Митинг Трампа в Нью-Йорке закончился расистским скандалом
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Сторонники экс-президента не стеснялись в выражениях.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге в Нью-Йорке сделал несколько антииммигрантских заявлений, а его союзники отличились множеством вульгарных и расистских высказываний, сообщает 28 октября агентство Reuters.

Перед началом выступления Трампа в спортивном комплексе Мэдисон-Сквер-гарден некоторые из его сторонников вовсе не стеснялись в выражениях, чтобы «разогреть» толпу.

Длинный список выступавших на открытии митинга варьировался от бывшего чемпиона по рестлингу Халка Хогана до бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и сыновей Трампа — Эрика и Дональда-младшего.

Джулиани, бывший личный адвокат Трампа, утверждал, что Харрис была «на стороне террористов» в израильско-палестинском конфликте.

Миллиардер Илон Маск, которого Трамп, по его словам, назначит главой новой правительственной комиссии по эффективности, заявил со сцены, что федеральный бюджет может быть сокращен «как минимум» на $2 трлн.

Бывший кандидат в Конгресс Дэвид Рем назвал кандидатку в президенты США от демократов Харрис «антихристом» и «дьяволом». Комик Тони Хинчклифф назвал что латиноамериканцы «любят делать детей», и назвал карибскую территорию США Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора».

Позднее пресс-секретарь Трампа Даниэль Альварес заявила в комментарии CNN, что «данная шутка не отражает взглядов президента Трампа или предвыборного штаба».

Сам Трамп вновь озвучил планы «остановить нелегальную иммиграцию и депортировать мигрантов», которых он назвал «жестокими и кровожадными преступниками» — если он победит на выборах президента США 5 ноября.

«В первый же день я запущу самую масштабную программу депортации в истории Америки. Я спасу каждый город и поселок, которые были захвачены и завоеваны», — сказал кандидат в президенты от республиканцев.

«Соединенные Штаты — оккупированная страна», — говорил Трамп, в то время как представители Демократической партии проецировали фразы «Трамп неуравновешен» и «Трамп восхвалял Гитлера» на внешную часть Мэдисон-Сквер-гарден.

Далее, Трамп назвал свою оппонентку Харрис «человеком с очень низким IQ».

«Если Камала Харрис получит еще четыре года, наша экономика никогда не сможет восстановиться. Если я выиграю, мы быстро построим величайшую экономику в истории мира», — сказал он.

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