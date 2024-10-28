Белорусы смогут увидеть Бобровую луну 1 28.10.2024, 14:39

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Это уникальное явление.

В ночь с 15 на 16 ноября жители Земли смогут наблюдать Бобровую луну — уникальное явление, названное так потому, что в этот период бобры начинают готовиться к зиме, устраивая свои жилища у рек и ручьев.

В этом году наш спутник приблизится к Земле на рекордное расстояние — всего 357 428 километров, что сделает его особенно ярким и внушительным по размеру.

Интересно, что бобры наиболее активны на рассвете и в вечерние часы, и их можно будет заметить во время ночных прогулок при свете этой луны, так как на деревьях и кустах уже нет листвы.

Полнолуние ноября 2024 года станет суперлунием, и в ту ночь Луна будет сверкать ярче, чем обычно.

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