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На могиле Станислава Шушкевича поставили памятник

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  • 28.10.2024, 14:55
  • 5,520
На могиле Станислава Шушкевича поставили памятник
Станислав Шушкевич

Первый глава независимой Беларуси похоронен на Северном кладбище в Минске.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич умер два с половиной года назад, 3 мая 2022 года. В этом году на его могиле поставили памятник.

В конце апреля 2022 года он попал в реанимацию после COVID-19, последствия которого не перенес, напоминает «Радыё Свабода».

В этом году на его могиле в Минске на Северном кладбище поставили памятник.

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