На могиле Станислава Шушкевича поставили памятник

На могиле Станислава Шушкевича поставили памятник3
- 28.10.2024, 14:55
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Первый глава независимой Беларуси похоронен на Северном кладбище в Минске.
Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич умер два с половиной года назад, 3 мая 2022 года. В этом году на его могиле поставили памятник.
В конце апреля 2022 года он попал в реанимацию после COVID-19, последствия которого не перенес, напоминает «Радыё Свабода».
В этом году на его могиле в Минске на Северном кладбище поставили памятник.