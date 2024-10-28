Генсек НАТО сделал заявление о вступлении в войну КНДР 8 28.10.2024, 15:06

5,056

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Марк Рютте заявил об эскалации.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение страной-агрессором Россией военных КНДР к войне против Украины. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 28 октября, пишет New Voice.

По его словам, северокорейские солдаты будут воевать в Курской области.

«Это само собой означает значительную эскалацию в войне», — сказал Рютте.

Использование военных сил КНДР в Курской области происходит на фоне больших потерь армии оккупантов, указывает генсек. Он считает такие действия признаком отчаяния диктатора Владимира Путина.

Рютте добавил, что союзники по НАТО будут в дальнейшем бороться за свободу Украины и обсуждают дополнительную военную поддержку Киеву.

Рютте сообщил, что утром 28 октября делегация Республики Корея проинформировала Североатлантический совет НАТО и других партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралию, Японию и Новую Зеландию — о растущем участии Северной Кореи в незаконной агрессивной войне России против Украины.

«Союзники также поделились своими оценками разведки. Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию, и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области», — сказал Рютте.

По его словам, привлечение военных КНДР является «очередным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», равно как и «опасное расширение войны России».

«НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубленное военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как для индо-тихоокеанской, так и для евроатлантической безопасности. Оно подрывает мир на Корейском полуострове и подпитывает войну России против Украины», — добавил генсек НАТО.

Рютте напомнил, что Пхеньян уже поставил России «миллионы единиц боеприпасов и баллистических ракет, которые подпитывают большой конфликт в сердце Европы и подрывают глобальный мир и безопасность». «Взамен Путин предоставляет Северной Корее военные технологии и другую поддержку для обхода международных санкций. Это акцентирует важность сплочения демократий, чтобы отстаивать наши ценности и противостоять нашим общим вызовам безопасности. Но отправка северокорейских войск в Курск также является признаком растущего отчаяния Путина», — убежден он.

Генсек уточнил, что в войне Путина уже были убиты или ранены более 600 тыс. российских солдат. «Он не в состоянии продолжать свое наступление на Украину без иностранной поддержки. Это потому, что украинцы сражаются с мужеством, стойкостью и изобретательностью. Союзники из НАТО продолжат поддерживать свободную и демократическую Украину, потому что безопасность Украины — это наша безопасность. Сегодня мы обсудили необходимость дальнейшего усиления военной поддержки Украины. Мы активно консультируемся в рамках альянса, с Украиной и с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе по этим вопросам. И мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — добавил Рютте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com