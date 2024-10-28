Соболенко укрепляет лидерство в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко увеличила отрыв от польки Иги Свентек в рейтинге WTA. Неделю назад он составлял всего 41 очко. Теперь же — уже 1046! Увеличение преимущества в рейтинговых очках прогнозировалось.
Впервые Соболенко стала первой ракеткой в сентябре 2023-го.
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