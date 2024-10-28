закрыть
28 октября 2024, понедельник, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко укрепляет лидерство в рейтинге WTA

4
  • 28.10.2024, 15:08
  • 1,152
Соболенко укрепляет лидерство в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка — первая ракетка мира.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко увеличила отрыв от польки Иги Свентек в рейтинге WTA. Неделю назад он составлял всего 41 очко. Теперь же — уже 1046! Увеличение преимущества в рейтинговых очках прогнозировалось.

Впервые Соболенко стала первой ракеткой в сентябре 2023-го.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников