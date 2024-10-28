Беларусь во Всемирном банке будет представлять РФ 28.10.2024, 15:23

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С 1 ноября.

С 1 ноября 2024 года интересы Беларуси во Всемирном банке будет представлять Россия. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин.

Дело в том, что Беларусь перешла из турецко-бельгийской дирекции во Всемирном банке в российско-сирийскую. Инициатором выступил сам Минск.

Российская дирекция в ВБ представляет также с 2014 года интересы Сирии.

Напомним, Всемирный банк в марте 2022 года объявил о прекращении своих программ в Беларуси и России в связи с агрессией в отношении Украины.

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