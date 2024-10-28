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Россияне устроили истерику из-за ударов ВСУ по спиртзаводам

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  • 28.10.2024, 15:28
  • 3,872
Россияне устроили истерику из-за ударов ВСУ по спиртзаводам

Украинцы бьют «по живому».

В ночь на понедельник, 28 октября, украинские военные снова нанесли удар по российским спиртзаводам, пишет New Voice.

На этот раз досталось стратегическим предприятиям в Воронежской области.

В связи с этим по соцсетям разлетелись новые видео с реакциями шокированных очевидцев.

На них видно, что, наблюдая за уничтожением столь дорогих их сердцу заводов, граждане РФ оказалась просто не в силах сдержать свои эмоции.

«Это, короче, пи*дец, рябята. Я, х*й нго знает… Вот мой дом, бл*. Пи*да. Все, на*уй», — констатировал, не подбирая слов, один из местных жителей, комментируя происходящее.

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