Россияне устроили истерику из-за ударов ВСУ по спиртзаводам

Россияне устроили истерику из-за ударов ВСУ по спиртзаводам7
- 28.10.2024, 15:28
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Украинцы бьют «по живому».
В ночь на понедельник, 28 октября, украинские военные снова нанесли удар по российским спиртзаводам, пишет New Voice.
На этот раз досталось стратегическим предприятиям в Воронежской области.
В связи с этим по соцсетям разлетелись новые видео с реакциями шокированных очевидцев.
На них видно, что, наблюдая за уничтожением столь дорогих их сердцу заводов, граждане РФ оказалась просто не в силах сдержать свои эмоции.
«Это, короче, пи*дец, рябята. Я, х*й нго знает… Вот мой дом, бл*. Пи*да. Все, на*уй», — констатировал, не подбирая слов, один из местных жителей, комментируя происходящее.
Спиртзавод в Воронеже— Диссидент (@Uchitel22) October 27, 2024
Весь в огне уже
Не спасли пожарные, догорает он,
А на даче в Миловке загрустил Димон... pic.twitter.com/HsW8eZdxUE
Ukrainian drones reportedly hit a Russian alcohol distillery tonight in Novokhopyorsk, Voronezh Oblast.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 27, 2024
The facility is burning. pic.twitter.com/Rk28hbdAOc
💥 Беспилотники атаковали спиртзавод в Новохопёрском районе Воронежской области 🔥 pic.twitter.com/X1Ha3q3GaJ— GlobalNews (@GlobalNews_24) October 28, 2024
Рос. СМИ сообщают о атаке укр. беспилотников на спиртзавод в Красном Воронежской обл. Это уже 2-ая атака на данный спиртзавод, при этом спирты являются важным компонентом создания высокооктанового топлива.— Igor Вице-блогер (@Igor12066848) October 27, 2024
@yigal_levin pic.twitter.com/OwgHB2vNNl