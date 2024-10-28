Россияне устроили истерику из-за ударов ВСУ по спиртзаводам 7 28.10.2024, 15:28

3,872

Украинцы бьют «по живому».

В ночь на понедельник, 28 октября, украинские военные снова нанесли удар по российским спиртзаводам, пишет New Voice.

На этот раз досталось стратегическим предприятиям в Воронежской области.

В связи с этим по соцсетям разлетелись новые видео с реакциями шокированных очевидцев.

На них видно, что, наблюдая за уничтожением столь дорогих их сердцу заводов, граждане РФ оказалась просто не в силах сдержать свои эмоции.

«Это, короче, пи*дец, рябята. Я, х*й нго знает… Вот мой дом, бл*. Пи*да. Все, на*уй», — констатировал, не подбирая слов, один из местных жителей, комментируя происходящее.

Спиртзавод в Воронеже

Весь в огне уже

Не спасли пожарные, догорает он,

А на даче в Миловке загрустил Димон... pic.twitter.com/HsW8eZdxUE — Диссидент (@Uchitel22) October 27, 2024

Ukrainian drones reportedly hit a Russian alcohol distillery tonight in Novokhopyorsk, Voronezh Oblast.



The facility is burning. pic.twitter.com/Rk28hbdAOc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 27, 2024

💥 Беспилотники атаковали спиртзавод в Новохопёрском районе Воронежской области 🔥 pic.twitter.com/X1Ha3q3GaJ — GlobalNews (@GlobalNews_24) October 28, 2024

Рос. СМИ сообщают о атаке укр. беспилотников на спиртзавод в Красном Воронежской обл. Это уже 2-ая атака на данный спиртзавод, при этом спирты являются важным компонентом создания высокооктанового топлива.



@yigal_levin pic.twitter.com/OwgHB2vNNl — Igor Вице-блогер (@Igor12066848) October 27, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com