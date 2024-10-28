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Глава «БелДжи» назвал белорусов бездельниками

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  • 28.10.2024, 15:34
  • 5,924
Глава «БелДжи» назвал белорусов бездельниками

Якобы китайцы лучше работают.

Генеральный директор СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский почему-то решил, что белорусы работают хуже китайцев:

— На конвейер нужно поставить 100 человек, чтобы выпустить тысячу автомобилей. В Китае, когда человек приходит на работу, ему говорят — у тебя отпуск будет 10 дней в году, болеть ты можешь пять дней, желательно хорошо воспитывать детей, потому что пенсионное обеспечение там предусмотрено очень скромное. И работать ты должен сверхурочно, если необходимо.

У белорусов, если верить Свидерскому, больше свободного времени:

— Если посмотреть на Беларусь, то у нас отпуск 30 дней, болел сам, потом ухаживал за ребенком, потом был в военкомате, учеба и так далее. Где стоят 100 китайцев, вам нужно поставить 140 белорусов.

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