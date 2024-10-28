Российская армия на Донбассе захватила 8 населенных пунктов за три дня

Российская армия на Донбассе захватила 8 населенных пунктов за три дня6
- 28.10.2024, 15:38
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Ситуация сложная.
За последние три дня российские войска взяли под контроль восемь украинских населенных пунктов: Богоявленку, Катериновку, Измайловку, Александрополь, Горняк, Селидово, Шахтерское и Вишневое. Об этом сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.
«В региональном масштабе речь идет о потерях от двух до пяти километров в день. При такой скорости России потребуется около полугода, чтобы дойти до Днепропетровской области», — написал он в соцсети X.
В то же время украинский OSINT-проект DeepState, связанный с Министерством обороны Украины, сообщил, что российские войска контролируют значительную часть Селидова, но полностью город еще не занят. DeepState также подтвердил захват Горняка в Покровском районе Донецкой области.