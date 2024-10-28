Ученые создали электронный «нос»
- 28.10.2024, 15:41
Чтобы распознать несвежие продукты.
Ученые создали устройство, способное с точностью в 96,7% определить портящийся фрукт или больное растение. При этом электронный «нос» имеет простейшую конструкцию: он оснащен всего одной антенной, пишет «Нож».
Главной задачей исследователей было добиться с помощью «носа» точности классификации летучих органических соединений, опасных при высокой концентрации.
Чтобы проверить работу «носа» в реальных условиях, ученые оценили свежесть купленных в супермаркете клубники, винограда и свинины, а также выявили с помощью прибора механические повреждения на яблоках.
Результативность оказалась высокой, что в перспективе позволит создать электронный «нос» следующего поколения, компактный и недорогой. Использовать его можно не только в быту, но и в сельском хозяйстве и медицине.