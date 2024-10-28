США и ЕС считают сфальсифицированными выборы в Грузии 2 28.10.2024, 15:47

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И призывают Тбилиси расследовать нарушения.

США и ЕС призывают власти Грузии расследовать нарушения во время прошедших 26 октября парламентских выборов, пишет «Настоящее время».

По данным ЦИК Грузии, партия власти «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов; оппозиционная «Коалиция за перемены» – 11,04%, партия «Единство – Национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,8% и «Гахария за Грузию» – 7,8%. Совместная миссия международных наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и НАТО заявила, что день голосования в Грузии «был омрачен неравными условиями игры, давлением и напряженной атмосферой». «Коалиция за перемены», ЕНД и «Сильная Грузия» заявили, что не признают итоги выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала их результаты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международные и местные наблюдатели указали на злоупотребление правящей партией административным ресурсом, подкуп голосов и запугивание избирателей. Все это, по его словам, способствовало созданию неравных условий и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого исхода выборов в Грузии.

«Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», – говорится в его заявлении.

ЕС призывает ЦИК Грузии и другие госорганы власти выполнить свой долг по оперативному, прозрачному и независимому расследованию и вынести соответствующие решения по нарушениям в ходе выборов и обвинениям в них. «Эти нарушения должны быть разъяснены и устранены. Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу», – говорится в сообщении.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ранее осудила зафиксированные случаи подкупа голосов, двойного голосования, физического насилия и запугивания. Глава делегации от Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт указал, что правящая партия «Грузинская мечта» в преддверии выборов использовала враждебную риторику, а также «продвигала российскую дезинформацию» и различные теории заговора в попытке «подорвать и манипулировать голосованием».

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