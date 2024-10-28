закрыть
28 октября 2024, понедельник, 16:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Сморгони открыл огонь по подросткам

  • 28.10.2024, 15:59
Житель Сморгони открыл огонь по подросткам

Из пневматического пистолета.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сморгони, который стрелял в компанию подростков из пневматического пистолета, сообщили в УСК по Гродненской области.

Инцидент в районном центре произошел вечером 16 сентября: дети во дворе жилого дома взрывали петарды, а после кто-то из соседнего дома выстрелил в них из пневматического оружия, попав в одного ребенка.

Дома 15-летний мальчик рассказал о случившемся родителям. Правоохранители сумели оперативно установить личность стрелявшего.

По данным СК, подозреваемый – 35-летний местный житель – в тот вечер лег раньше спать, поскольку утром собирался отправиться в другой город на заработки.

«Он рассказал следователю, что после того, как проснулся, из сейфа достал принадлежащий ему пневматический пистолет. Из окна своей квартиры фигурант произвел три выстрела, один из которых оказался точным и пришелся в грудную клетку ребенка», – сказали в управлении.

При этом мужчина заявил, что попал в подростка случайно, так как стрелял в тропинку, чтобы припугнуть подростков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников