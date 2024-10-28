Житель Сморгони открыл огонь по подросткам 28.10.2024, 15:59

Из пневматического пистолета.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сморгони, который стрелял в компанию подростков из пневматического пистолета, сообщили в УСК по Гродненской области.

Инцидент в районном центре произошел вечером 16 сентября: дети во дворе жилого дома взрывали петарды, а после кто-то из соседнего дома выстрелил в них из пневматического оружия, попав в одного ребенка.

Дома 15-летний мальчик рассказал о случившемся родителям. Правоохранители сумели оперативно установить личность стрелявшего.

По данным СК, подозреваемый – 35-летний местный житель – в тот вечер лег раньше спать, поскольку утром собирался отправиться в другой город на заработки.

«Он рассказал следователю, что после того, как проснулся, из сейфа достал принадлежащий ему пневматический пистолет. Из окна своей квартиры фигурант произвел три выстрела, один из которых оказался точным и пришелся в грудную клетку ребенка», – сказали в управлении.

При этом мужчина заявил, что попал в подростка случайно, так как стрелял в тропинку, чтобы припугнуть подростков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com