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Стало известно, кто подорвал железнодорожный мост в оккупированном Бердянске

  • 28.10.2024, 16:07
  • 1,744
Стало известно, кто подорвал железнодорожный мост в оккупированном Бердянске

Дерзкая акция.

Украинские партизаны вместе с Главным управлением разведки Минобороны подорвали железнодорожный мост во временно оккупированном Бердянске Запорожской области вечером 27 октября.

Об этом NV сообщили информированные источники в спецслужбах.

По словам собеседника издания, уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском и сделало невозможным подвоз горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупантов во временно оккупированном городе.

Хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что «все мосты стоят целые», никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют.

Вчера вечером в Бердянской городской военной администрации сообщили о громком взрыве, который был особенно слышен в микрорайоне Колония. Там отмечали о вероятном подрыве железнодорожного моста между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.

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