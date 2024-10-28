ВСУ: Российские дроны залетели в Беларусь

ВСУ: Российские дроны залетели в Беларусь1
- 28.10.2024, 16:11
Речь о «Шахедах».
Об очередном вторжении российских беспилотных летательных аппаратов в пространство Беларуси заявило 28 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что минувшей ночью (с 19:00 27 октября) Россия применила против Украины «100 ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотников неустановленного типа».
«По состоянию на 10:30 [28 октября] подтверждено сбитие 66 вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях», — говорится в сообщении.
24 беспилотника «локально потеряны», «четыре полетели в направлении РФ и Беларуси», отметили в ВСУ.