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ВСУ: Российские дроны залетели в Беларусь

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  • 28.10.2024, 16:11
ВСУ: Российские дроны залетели в Беларусь

Речь о «Шахедах».

Об очередном вторжении российских беспилотных летательных аппаратов в пространство Беларуси заявило 28 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что минувшей ночью (с 19:00 27 октября) Россия применила против Украины «100 ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотников неустановленного типа».

«По состоянию на 10:30 [28 октября] подтверждено сбитие 66 вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях», — говорится в сообщении.

24 беспилотника «локально потеряны», «четыре полетели в направлении РФ и Беларуси», отметили в ВСУ.

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