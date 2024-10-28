Рынок российского госдолга рухнул на «дно» 28.10.2024, 16:23

До самой низкой отметки с 2009 года.

Резкое ужесточение денежной политики Банка России, который довел процентную ставку до максимума более чем за 20 лет, отправило в штопор рынок российского государственного долга, пишет The Moscow Times.

Цены облигаций федерального займа (ОФЗ), которые Минфин выпускает, чтобы занимать деньги для бюджета, в понедельник опустились до минимумов за последние 15 лет.

Индекс RGBI, который отслеживает котировки ОФЗ на Московской бирже, по состоянию на 15,43 по Минску просел до 97,33 пункта — самой низкой отметки с 2009 года. С начала года индекс обвалился почти на 20% и последовательно пробил минимумы первых недель войны и кризиса 2014 года.

Распродажи ОФЗ усилились после заседания ЦБ в пятницу, отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин: ссылаясь на угрозу инфляции, регулятор восьмой раз подряд повысил ключевую ставку, до 21% годовых, а также предупредил, что на декабрьском заседании может довести ее до 23%.

В результате ставки по долговым бумагам правительства РФ также подскочили: если летом прошлого года Минфин мог занимать для бюджета под 10% годовых, то теперь доходности ОФЗ превышают 20%.

Это «усложняет жизнь Минфину», которому приходится тратить все больше на выплаты процентов по облигациям, констатирует инвестбанкир Евгений Коган: в следующем году обслуживание госдолга обойдется казне в 3,2 триллиона рублей — на 40% больше, чем в текущем году. При этом реальные траты могут оказаться еще выше: бюджет верстали из расчета на среднюю ключевую ставку на уровне 15%, напоминает Коган.

С высокими процентными ставками экономике и бюджету придется жить долго: среднее значение ключевой ставки ЦБ вряд ли опустится ниже 20% в следующем году, предупреждает аналитик Росбанка Евгений Кошелев: правительство планирует продолжать наращивать военные расходы, заливая деньги в оборонные заводы и раздавая щедрые бонусы контрактникам.

Это создает в экономике навес денежной массы. И ЦБ повышением ставки пытает «запереть эти излишки» в банках, отмечает аналитик «Финама» Александр Потавин. Пока ставки высокие, и люди, и компании отправляют рубли на депозиты, поясняет он. Если же эти деньги хлынут в потрбление, экономика может столкнуться с новым всплеском инфляции, предупреждает Потавин.

По номинальному уровню ставки Россия уже обогнала государства Африки и страны банкроты: текущая ставка ЦБ РФ выше, чем в Замбии (13,5%), Гамбии (17%) и Пакистане (17,5%) и Анголе (19,5%) Глава ВТБ Андрей Костин не исключил, что ставка может дойти и до 25%, уровня, с которым Путин начинал первый срок в 2000 году.

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