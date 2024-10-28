В Беларусь вторгся дрон нового типа 1 28.10.2024, 16:34

Он зашел в небо над Сельским районом.

По данным украинского мониторингового Telegram-каналом «Український Єнот», прошедшей ночью в воздушное пространство Беларуси вторгся российский БпЛА нового типа

Это произошло в 00:30 в районе трассы Р-37 в Ельском районе Гомельской области.

Это было установлено при визуальном наблюдении на украинской территории.

«Это не «Шахед», какой-то новый и дешевый. Из стеклоткани и фанеры, такие образцы уже есть у ВСУ. Был этот ударным БпЛА, или разведчиком, сложно сказать».

Дальнейший путь дрона неизвестен — на территорию Украины он не вернулся.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com