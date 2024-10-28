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В Беларусь вторгся дрон нового типа

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  • 28.10.2024, 16:34
В Беларусь вторгся дрон нового типа

Он зашел в небо над Сельским районом.

По данным украинского мониторингового Telegram-каналом «Український Єнот», прошедшей ночью в воздушное пространство Беларуси вторгся российский БпЛА нового типа

Это произошло в 00:30 в районе трассы Р-37 в Ельском районе Гомельской области.

Это было установлено при визуальном наблюдении на украинской территории.

«Это не «Шахед», какой-то новый и дешевый. Из стеклоткани и фанеры, такие образцы уже есть у ВСУ. Был этот ударным БпЛА, или разведчиком, сложно сказать».

Дальнейший путь дрона неизвестен — на территорию Украины он не вернулся.

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