В Беларусь вторгся дрон нового типа

В Беларусь вторгся дрон нового типа1
- 28.10.2024, 16:34
Он зашел в небо над Сельским районом.
По данным украинского мониторингового Telegram-каналом «Український Єнот», прошедшей ночью в воздушное пространство Беларуси вторгся российский БпЛА нового типа
Это произошло в 00:30 в районе трассы Р-37 в Ельском районе Гомельской области.
Это было установлено при визуальном наблюдении на украинской территории.
«Это не «Шахед», какой-то новый и дешевый. Из стеклоткани и фанеры, такие образцы уже есть у ВСУ. Был этот ударным БпЛА, или разведчиком, сложно сказать».
Дальнейший путь дрона неизвестен — на территорию Украины он не вернулся.