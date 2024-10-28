В Грузии все четыре оппозиционные партии заявили о бойкоте нового парламента 9 28.10.2024, 16:38

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В Тбилиси состоится акция протеста.

В Грузии четыре оппозиционные партии заявили, что бойкотируют новоизбранный парламент после выборов 26 октября, пишет «Радио Свобода» в понедельник, 28 октября.

В частности, лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию» заявил, что его партия не будет участвовать в «нелегитимном парламенте «Грузинской мечты».

Таким образом, все четыре оппозиционные партии, которые преодолели барьер, заявили, что бойкотируют новый парламент, указывает «Радио Свобода».

Зато оппозиция призывает к протестам. Первая акция состоится вечером 28 октября в центре Тбилиси.

«Акция протеста очень важна. Мы будем там, где будут наши избиратели, как были до сих пор и будем в будущем», — сообщил лидер оппозиционной партии Георгий Гахария.

Ранее об отказе участвовать в работе нового парламента заявили оппозиционная Коалиция за изменения и блок Михаила Саакашвили «Единство — Национальное движение».

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