закрыть
28 октября 2024, понедельник, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов

1
  • 28.10.2024, 16:44
  • 3,882
Мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов

Будьте внимательны.

В Беларуси мошенники стали взламывать аккаунты белорусов в мессенджерах, используя голосовые сообщения. Об этом предупредили в УВД Витебского облисполкома.

Так, в милицию обратилась 32-летняя жительница Полоцка. В какой-то момент с мобильного телефона женщина не смогла войти в свою учетную запись в мессенджере Телеграм. Приложение стало запрашивать данные для входа, но зайти в аккаунт горожанке не удавалось. Спустя время ей позвонила знакомая и сказала, что получила голосовое сообщение с ее аккаунта с просьбой перевести 300 белорусских рублей на карту, а также номер этой карты. Тогда белоруска пошла в милицию.

Правоохранители помогли полочанке создать новую учетную запись. А следователи расследуют уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации.

В милиции подсказали белорусам, что защитить профиль от взлома мошенниками можно при помощи двухфакторной авторизации. В таком случае аккаунт можно будет подключить к постороннему устройству только посредством двойной проверки, когда нужно указать электронную почту или кодовое слово.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников