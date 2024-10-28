Мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов 1 28.10.2024, 16:44

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Будьте внимательны.

В Беларуси мошенники стали взламывать аккаунты белорусов в мессенджерах, используя голосовые сообщения. Об этом предупредили в УВД Витебского облисполкома.

Так, в милицию обратилась 32-летняя жительница Полоцка. В какой-то момент с мобильного телефона женщина не смогла войти в свою учетную запись в мессенджере Телеграм. Приложение стало запрашивать данные для входа, но зайти в аккаунт горожанке не удавалось. Спустя время ей позвонила знакомая и сказала, что получила голосовое сообщение с ее аккаунта с просьбой перевести 300 белорусских рублей на карту, а также номер этой карты. Тогда белоруска пошла в милицию.

Правоохранители помогли полочанке создать новую учетную запись. А следователи расследуют уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации.

В милиции подсказали белорусам, что защитить профиль от взлома мошенниками можно при помощи двухфакторной авторизации. В таком случае аккаунт можно будет подключить к постороннему устройству только посредством двойной проверки, когда нужно указать электронную почту или кодовое слово.

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