Финляндия начала конфискацию имущества России 5 28.10.2024, 16:50

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По иску Украины.

Служба судебных приставов Финляндии арестовала участок Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по ходатайству украинской энергетической компании, сообщает Helsingin Sanomat. Речь идет об иске «Нафтогаза». Конфискован участок площадью 3,3 га. Решение вступило в силу 24 октября.

Иск «Нафтогаза» касается взыскания с России $5 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму. Он был подан летом прошлого года, поскольку Москва не стала выполнять решение Международного арбитражного суда в Гааге о выплате компенсации компании в размере рыночной стоимости активов до момента их экспроприации. На полуострове «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнафтогаз» с уровнем добычи около 1,6 млрд кубометров газа в год и другие активы. «Парламент» республики национализировал это имущество 17 марта 2014 года.

В «Нафтогазе» отметили, что изъятая российская госнедвижимость в Финляндии оценивается «в десятки миллионов долларов», и это первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение решения арбитража в Гааге по искам об экспроприации имущества в Крыму.

«Поскольку Россия отказывается добровольно уплачивать «Нафтогазу» средства, предусмотренные Гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для их взыскания. Сегодня мы стали еще на шаг ближе к восстановлению справедливости», — отметил председатель правления компании Алексей Чернышов. Москва не признает юрисдикцию гаагского арбитража в этом вопросе, отмечал Минюст РФ в 2019 году.

Финские власти наложили арест на здание и участок РЦНК в апреле прошлого года, однако затем он был снят из-за отсутствия оснований для изъятия этой недвижимости. Советский центр науки и культуры в Хельсинки был открыт в 1977 году. После распада СССР его имуществом стала распоряжаться Россия. Основной задачей РЦНК является помощь в реализации совместных культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов.

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