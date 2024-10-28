Один из банков вводит изменения по иностранным карточкам 1 28.10.2024, 17:06

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Что об этом известно?

«Белгазпромбанк» анонсировал, что с 29 октября введет для некоторых клиентов изменения по снятию наличных денег.

Как сообщается на сайте финучреждения, максимальная сумма выдачи наличных в банкоматах «Белгазпромбанка» с карточек иностранных банков с 29 октября составит 5000 долларов (или в эквиваленте, если «пластик» в другой валюте). Этот лимит — на 30 суток.

Сейчас с этих карточек можно снять в банкоматах «Белгазпромбанка» 200 долларов за семь суток или 800 долларов в месяц (либо в эквиваленте, если «пластик» в другой валюте, в том числе беларусских рублях).

Также «Белгазпромбанк» с 29 октября введет изменения по расчетным карточкам нерезидентов. Так, максимальная сумма выдачи наличных по ним с этой даты составит 10 000 долларов.

«На текущий момент лимиты на выдачу наличных по расчетной карточке нерезидента установлен в размере 200 долларов за семь дней или 800 долларов за 30 дней», — сообщили в контакт-центре банка журналисту «Зеркало» как клиенту.

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