Волонтеры расчистили под Новогрудком руины костела в египетском стиле
- 28.10.2024, 17:42
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Это уже вторая подобная акция.
25—26 октября католические волонтеры работали возле деревни Сулятичи Новогрудского района, где в начале XIX века был построен костел в уникальном для Беларуси египетском архитектурном стиле, который был разрушен в годы советского воинствующего атеизма, пишет Katolik.life.
Результат работы добровольцев по расчистке руин католического храма в Новогрудском районе показал ксендз Юрий Жегарин.
Чтобы спасти от забвения святое место, энтузиасты расчистили руины исторического костела от кустарника. Толока проводилась совместно с волонтерами из разных уголков Беларуси при активном участии команды «Радыё Мария».
«Радует сердце, что у нас хватает настоящих, солидарных и неравнодушных людей, что особенно важно — мужчин! Сделали доброе дело, сделали, что могли. Благодарю Бога за помощь и вдохновение!» — написал ксендз Юрий, а также поблагодарил лесорубов лесхоза и опубликовал на своей странице серию фото и видео.
Это уже вторая подобная акция: в первый раз добровольцы красили костел в Холхлово под Молодечно.