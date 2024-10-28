Волонтеры расчистили под Новогрудком руины костела в египетском стиле 28.10.2024, 17:42

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Это уже вторая подобная акция.

25—26 октября католические волонтеры работали возле деревни Сулятичи Новогрудского района, где в начале XIX века был построен костел в уникальном для Беларуси египетском архитектурном стиле, который был разрушен в годы советского воинствующего атеизма, пишет Katolik.life.

Результат работы добровольцев по расчистке руин католического храма в Новогрудском районе показал ксендз Юрий Жегарин.

Чтобы спасти от забвения святое место, энтузиасты расчистили руины исторического костела от кустарника. Толока проводилась совместно с волонтерами из разных уголков Беларуси при активном участии команды «Радыё Мария».

«Радует сердце, что у нас хватает настоящих, солидарных и неравнодушных людей, что особенно важно — мужчин! Сделали доброе дело, сделали, что могли. Благодарю Бога за помощь и вдохновение!» — написал ксендз Юрий, а также поблагодарил лесорубов лесхоза и опубликовал на своей странице серию фото и видео.

Это уже вторая подобная акция: в первый раз добровольцы красили костел в Холхлово под Молодечно.

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