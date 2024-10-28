закрыть
28 октября 2024, понедельник, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Волонтеры расчистили под Новогрудком руины костела в египетском стиле

  • 28.10.2024, 17:42
  • 1,770
Волонтеры расчистили под Новогрудком руины костела в египетском стиле

Это уже вторая подобная акция.

25—26 октября католические волонтеры работали возле деревни Сулятичи Новогрудского района, где в начале XIX века был построен костел в уникальном для Беларуси египетском архитектурном стиле, который был разрушен в годы советского воинствующего атеизма, пишет Katolik.life.

Результат работы добровольцев по расчистке руин католического храма в Новогрудском районе показал ксендз Юрий Жегарин.

Чтобы спасти от забвения святое место, энтузиасты расчистили руины исторического костела от кустарника. Толока проводилась совместно с волонтерами из разных уголков Беларуси при активном участии команды «Радыё Мария».

«Радует сердце, что у нас хватает настоящих, солидарных и неравнодушных людей, что особенно важно — мужчин! Сделали доброе дело, сделали, что могли. Благодарю Бога за помощь и вдохновение!» — написал ксендз Юрий, а также поблагодарил лесорубов лесхоза и опубликовал на своей странице серию фото и видео.

Это уже вторая подобная акция: в первый раз добровольцы красили костел в Холхлово под Молодечно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников