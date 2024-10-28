Зеленский: Своей политикой войны Путин раскалывает БРИКС 28.10.2024, 17:48

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Владимир Зеленский

Саммит провалился.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of India заявил, что считает саммит БРИКС в Казани (Татарстан, Россия) провальным. По его мнению, организацию раскалывает сам Путин своей политикой войны, передает FREEДОМ.

- Не все были из сегодняшнего состава БРИКС. Мы не увидели многих лидеров, на которых рассчитывала Россия, прежде всего в самом БРИКСе. Кроме гостей в самом БРИКСе. Что говорит о том, что союза в БРИКС нет. Я считаю, что сам БРИКС раскалывает Путин, его политикой войны, — заявил президент Украины.

По его оценке, БРИКС для Путина — один из инструментов поляризации мира, но он не сработал.

- Я считаю, что он очень хочет поляризировать мир и разделить на якобы Запад+ и БРИКС+. И у него на сегодня это не вышло, по разным причинам. Я думаю, что, прежде всего, из-за того, что, все понимают, что он убийца, все понимают, он террорист. Понимают, что сегодня есть дешевые энергоресурсы, некоторые государства этим пользуются. Но даже те государства, которые понимают, что могут выровнять свою экономику, не хотят пачкаться о Путина. Это то, что я на сегодня вижу, — сказал Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул непоследовательность Путина.

- Даже предложения бразильско-китайские, которые были достаточно условными. Почему условными? Потому что они больше как политическое ударение, чем конкретный предметный план. Но даже их обобщенное направление, понятно, что Путин с точки зрения территориальной целостности поддерживать не хочет. И для Китая это пощечина, и для Бразилии это пощечина, и поэтому и Бразилия не участвовала на уровне лидеров БРИКС. То есть БРИКСа не произошло, — резюмировал Владимир Зеленский.

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