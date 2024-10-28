Белоруска упала с лодки и оказалась под лопастями мотора 1 28.10.2024, 17:54

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Она хотела сделать селфи.

Обычная прогулка на лодке этим летом закончилась печально для 27-летней девушки из Кировского района. Она хотела сделать селфи, но упала в воду и оказалась под лопастями мотора.

«По информации следствия, днем 18 августа с рваными ранами тела, открытыми переломами ноги и травматическим шоком в районную больницу была доставлена 27-летняя жительница Кировского района. Она пояснила врачу, что упала за борт моторной лодки при катании по Чигиринскому водохранилищу», — пишет Госкомитет судебных экспертиз Беларуси.

Следователи установили, что на лодке девушка каталась со своим знакомым. Белоруска решила сделать фото и для этого переместилась с пассажирского места на нос лодки. В этот момент судно покачнулось, а девушка, не удержав равновесие, упала в воду и оказалась под лопастями мотора. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. Как девушка чувствует себя сейчас, официальной информации нет.

Зато известно, что для ее спутника эта история закончилась уголовным делом. Сообщается, что у него есть удостоверение на право управления моторным маломерным судном, но лодка не была поставлена на учет в Государственной инспекции.

«Выявлено превышение предельной расчетной мощности двигателя для данного типа маломерного судна, что повлекло непредсказуемое поведение судна и повлияло на безопасность движения», — комментируют эксперты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 (нарушение правил эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК РБ.

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