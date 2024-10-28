Отмазка на будущее 1 Телеграм-канал «День опричника»

28.10.2024, 18:04

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Маргарита Симоньян

Раскрыт секрет бездарности проектов от Симоньян.

Раскрыт секрет бездарности проектов от госпропагандистки Маргариты Симоньян. Оказывается, тексты и изображения новостей в медиахолдинге генерирует нейросеть.

Тем временем, RT лидирует в плане госфинансирования. На следующий год он потратит из бюджета более 33 млрд рублей.

Хорошая (нет) отмазка на будущее: «Это не мы чушь лили в эфир, это все ИИ».

Телеграм-канал «День опричника»

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