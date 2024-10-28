Отмазка на будущее1
- Телеграм-канал «День опричника»
- 28.10.2024, 18:04
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Раскрыт секрет бездарности проектов от Симоньян.
Раскрыт секрет бездарности проектов от госпропагандистки Маргариты Симоньян. Оказывается, тексты и изображения новостей в медиахолдинге генерирует нейросеть.
Тем временем, RT лидирует в плане госфинансирования. На следующий год он потратит из бюджета более 33 млрд рублей.
Хорошая (нет) отмазка на будущее: «Это не мы чушь лили в эфир, это все ИИ».
Телеграм-канал «День опричника»